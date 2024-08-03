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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية: انتهاج إسرائيل سياسة الاغتيالات يعرّض المنطقة للانفجار

أحمد علاء
نشر في: السبت 3 أغسطس 2024 - 11:45 م | آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 11:46 م

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الهجرة، إن التصعيد الإسرائيلي المستمر من انتهاج لسياسة الاغتيالات وانتهاك السيادة الدول يُعرِّض وضع المنطقة للانفجار في أي لحظة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنه من الضروري ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد.

وشدد على أن الدول الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمنظمات الدولية ومجلس الأمن عليها أن تسمي الأمور بمسمياتها.

وأوضح متحدث الخارجية، أن هذه الأطراف يجب أن تمارس الضغط المطلوب على إسرائيل للتوقف عن سياسة التصعيد الراهنة.

ونوه بأن إسرائيل تنتهج سياسة حافة الهاوية التي تجعل من الوضع مشتعلا وفي غاية الخطورة ويمكن أن يصل لمرحلة الانفجار في أي وقت.

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