تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع محطة معالجة صرف صحي العامرية، بمحافظة الإسكندرية.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بالأعمال الجاري تنفيذها بتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعامرية بالإسكندرية، بطاقة 100 ألف م3 يوميا، لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 200 ألف م3 يومياً، كما تفقد سير العمل بالمراحل القائمة للمحطة.

وشدد الشربيني على سرعة الانتهاء من أعمال التوسعات وإدخالها الخدمة، وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية للحفاظ على المحطة في أفضل حالة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمظهر العام اللائق بالمحطة.

وأوضح الوزير أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع للوزارة، يتولى تنفيذ 23 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة إجمالية نحو 6.6 مليار جنيه، بخلاف 25 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي انتهى من تنفيذها بالإسكندرية خلال الفترة من 2015/2014 حتى 2024/2023، بتكلفة إجمالية 10.3 مليار جنيه