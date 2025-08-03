قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤتمر المصريين بالخارج يكتسب هذا العام أهمية خاصة، مع تشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الجلسة الافتتاحية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «النيل للأخبار»، صباح الأحد، أن المؤتمر يعقد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوجه دائمًا ببذل أقصى جهد لرعاية ودعم المصريين في الخارج.

وأوضح أن المؤتمر يبحث على مدار يومين العديد من الموضوعات، مضيفًا: «الجلسات كلها تفاعلية؛ المواطن يستطيع أن يسأل المسئول ويحصل على إجابة فورية».

وأشار إلى أن «الجلسات ستتناول جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لخدمة المصريين بالخارج، وملف الإعارات، والاستثمار في مصر».

وأكد أن المصري في الخارج يرغب في الاستثمار داخل بلده، مثمنًا جهود الحكومة التي تفتح المجال للتحويلات وتسهل الإجراءات للمصريين بالخارج.

ولفت إلى إطلاق العديد من المبادرات قائمة على مبدأ «تحقيق الربح للجميع» لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مستشهدًا بإتاحة التحويل الآمن والقانوني للأموال عبر تطبيق «إنستاباي»، بالتعاون مع البنك المركزي.

وتحدث عن المزايا الاستثمارية الكثيرة التي وفرتها الدولة والحكومة للمواطنين بالخارج، والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لربطهم بالوطن، ومنها: «بيتك في مصر» «مزرعتك في مصر» «مدرستك في مصر» «حسابك في مصر».