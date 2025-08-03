التحقيق مع المستشار الخاص السابق الأمريكى جاك سميث بتهمة انتهاك قانون اتحادي

فتح مسؤولون اتحاديون تحقيقا مع جاك سميث، المستشار الخاص السابق الأمريكى الذي كان يحقق مع المرشح آنذاك دونالد ترامب قبل إعادة انتخابه لولاية ثانية.

ويتهم ترامب وحلفاؤه الجمهوريون، بمن فيهم السيناتور توم كوتون، سميث، من دون تقديم أدلة على ارتكاب مخالفات، بانتهاك "قانون هاتش"، وهو قانون اتحادي يمنع بعض المسؤولين الحكوميين من الانخراط في أنشطة سياسية.

وحرك سميث قضيتين اتحاديتين ضد المرشح الجمهوري ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. لكنه أسقط القضيتين في نهاية المطاف، إذ لم تُعرض أي منهما على المحكمة، بعد فوز ترامب بإعادة انتخابه، وهو ما يمنحه حماية من الملاحقة القضائية وفقا للأعراف المتبعة في وزارة العدل الأمريكية. وقدم سميث بعد ذلك استقالته من منصبه كمستشار خاص.

وكان السيناتورتوماس كوتون، الجمهوري عن ولاية أركنساس، قد طلب من مكتب المستشار الخاص يوم الأربعاء فتح تحقيق مع سميث، زاعما أن سلوكه كان يهدف إلى دعم الرئيس آنذاك جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وكلاهما من الحزب الديمقراطي. وكان بايدن قد انسحب من السباق الانتخابي عقب أدائه الكارثي في مناظرة انتخابية مع ترامب، ورشح هاريس لخلافته على البطاقة الانتخابية.

وفاز ترامب بالانتخابات، وكانت صحيفة "نيويورك بوست" أول من أورد خبر التحقيق مع سميث.