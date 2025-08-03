العثورعلى جثة أحد عمال المناجم الخمسة العالقين داخل منجم في تشيلي

قال مدير منجم نحاس في تشيلي يوم السبت إن فرق الإنقاذ عثرت على جثة داخل قسم من منجم انهار قبل يومين خلال زلزال متوسط القوة.

وكانت فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى خمسة عمال مناجم عالقين منذ مساء الخميس في منجم إل تينيينتي بوسط تشيلي، بعد انهيار الصخور حولهم خلال زلزال بقوة 2ر4 درجة. ويعد منجم النحاس هذا أحد أكبر المناجم في تشيلي.

وقال متحدث باسم فريق الإنقاذ الذي يحاول الحفر عبر 90 مترا من الصخور ،للوصول إلى عمال المناجم، إن الجثة التي عثر عليها يوم السبت تعود لأحد عمال المناجم الخمسة العالقين في المنجم. وقال مدير منجم إل تينيينتي، أندريس ميوزيك، إن السلطات ما زالت تحاول التعرف على الجثة.

وعثر على جثة عامل منجم آخر - ليس واحدا من الخمسة الذين ما زالوا عالقين - ويدعى باولو مارين تابيا، يوم الجمعة، بعد وقت قصير من الانهيار الجزئي للمنجم.

وقالت شركة النحاس الوطنية في تشيلي، المعروفة باسم كوديلكو، إن تسعة عمال مناجم آخرين أصيبوا بجروح، واصفة الحادث بأنه نتيجة "لحدث زلزالي".