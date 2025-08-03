- 93.1% حد أدنى للطب و92.6% للأسنان

- 89.8% للهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية أدبي

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي نتائج المرحلة الأولى لتنسيق طلاب الثانوية العامة بنظاميها (الحديث-القديم) الدور الأول 2025، اليوم، وبلغ الحد الأدنى للطب البشري 298 درجة بنسبة 93.1% وطب الأسنان 296.5 درجة بنسبة 92.6% والعلاج الطبيعي 294.5 درجة بنسبة 92% والصيدلة 294 درجة بنسبة 91.8%.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الهندسة 287.5 درجة بنسبة 89.8% والتخطيط العمراني 284 درجة بنسبة 88.7%.

وبالنسبة للشعبة الأدبية بلغ الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 287.5 درجة بنسبة 89.8% و280.5 درجة لكليات الألسن بنسبة 87.6% و277.5 درجة لكليات الإعلام بنسبة 86.7% و263.5 درجة للوزارة بنسبة 82.3%.

ويتبقى أمام طلاب شعبة العلمي علوم بتنسيق المرحلة الثانية كليات كالطب البيطري "النظام الحديث" والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وستبقى مقاعد لطلاب شعبة العلمي رياضة في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى والمعاهد الهندسية العليا، الجامعات التكنولوجية والفنون التطبيقية، أما طلاب شعبة الأدبي كليات التربية، الآداب والحقوق، التربية النوعية، السياحة والفنادق.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، إنه تم استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من الثلاثاء 29 يوليو، حتى السبت الماضي، وفقًا للحد الأدنى المعلن والأعداد المقررة لكل نظام، وبلغ الإجمالي العام للمرحلة الأولى من طلاب النظامين 94,721 طالبًا.

وأضاف أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (92966) طالباً ، موزعين بواقع (40024) طالباً من الشعب العلمية، و(52942) طالباً من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة(1755) طالبًا.

وبشأن نتائج الترشيحات، لفت الوزير، إلى ترشيح 39662 من الشعبة العلمية إلى كليات جامعية و52774 من الشعبة الأدبية لكليات جامعية أيضا، فيما بلغ إجمالي المرشحين من الشعبين العلمية والأدبية لمعاهد 529 بإجمالي 92965 طالبا وطالبة مرشح بتنسيق المرحلة الأولى واستنفد طالباً رغباته، وذلك لتضمينه كليات لا تتناسب مع مجموع درجاته.

وذكر أن المرحلة الثانية ستنطلق الأربعاء المقبل وحتى الأحد 10 أغسطس بحد أدنى للشعب العلمية نظام حديث 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %، والشعبة الأدبية نظام حديث 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%.

وتابع: يبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية النظام القديم الشعب العلمية 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%. 3506، والشعبة الأدبية 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53%. 764، بإجمالي 4270، وأن الإجمالي العام للمرحلة الثانية من طلاب النظامين 287318 طالبًا.

وأوضح وزير التعليم العالي أن عملية الترشيح بتنسيق المرحلة الأولى أُجريت بناءً على الرغبات التي أدخلها الطلاب عبر الموقع الإلكتروني، مع مراعاة آخر تعديل لكل طالب، وفي ضوء القواعد والضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والأعداد المقررة لكل من النظامين(الحديث-القديم).

وذكر أن مكتب التنسيق أتم توزيع طلاب المرحلة الأولى، وعددهم (92965) طالباً على الكليات والمعاهد المختلفة، بما يتوافق مع القواعد والضوابط المقررة، وفي إطار المدة الزمنية المعلنة مسبقاً، ويُتاح للطلاب طباعة بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.