الفرح العرايشي يزين خامس ليالي حفلات شاطئ الفن بقصر ثقافة الأنفوشي

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تتواصل بمحافظة الإسكندرية فعاليات برنامج حفلات "شاطئ الفن"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وشهد قصر ثقافة الأنفوشي في اليوم الخامس من الفعاليات عرضا فنيا لفرقة العريش القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان سامح الكاشف، قدمت خلاله فقرة "الفرح العرايشي" التي جسدت أجواء الزفاف السيناوي، متضمنة زفة العريس ومراسم الاحتفال، بمصاحبة الأغاني التراثية التي تعكس الموروث الشعبي لأهالي سيناء.

كما قدمت فرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية عرضا فنيا شمل فقرات استعراضية جديدة منها: "يا دنيا سمعاني"، "الكيلاكت"، "بورسعيد جميلة"، "الموشح"، "علو الأعلام"، "الجوابي"، "شفت القمر"، "شقاوة"، "الفرعوني"، "النوبي"، و"أم الخلول"، تصميم وتدريب الكابتن محمد عشري.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة الإسكندرية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويشهد البرنامج إقامة 59 عرضا فنيا مجانيا وتتواصل فعالياته في الثامنة مساء اليوم الاثنين مع عروض فنية للفرقتين على مسرح قصر ثقافة الشاطبي.