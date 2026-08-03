دار الكتب القومية ومجلة علاء الدين تواصلان نشاطهما المشترك بورشة فنية لإعادة التدوير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استكملت قاعة الموسيقى التابعة للإدارة المركزية لدار الكتب، برئاسة الأستاذ الدكتور مينا رمزي، أنشطتها المشتركة الموجهة للأطفال والنشء، في إطار التعاون بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومجلة "علاء الدين".

واستقبلت قاعة الموسيقى، تحت إشراف الأستاذة رشا أحمد مدير القاعة، 26 طفلا وطفلة من رواد مكتبة مصر الجديدة، للمشاركة في ورشة عمل فنية متخصصة لصناعة الهدايا التذكارية وتجسيد الفنون البصرية المستوحاة من العالم الموسيقي.

وركزت الورشة على تدريب المشاركين على تنفيذ مجسمات مبتكرة لآلات موسيقية، وكوسترات، وميداليات متنوعة، مع التوسع في تطبيق مفهوم إعادة التدوير من خلال استغلال خامات الكرتون المُستهلكة واستخدام خامات ألوان الأكريليك والأويل باستيل.

وهدفت الورشة إلى الدمج بين تنمية مهارات التذوق الموسيقي والفني، وتعزيز الممارسات البيئية الإيجابية لدى الأطفال.

وقدمت الفعالية الفنانة التشكيلية مروة محيي، التي تفاعلت مع الأطفال عبر توجيههم لابتكار قطع فنية وشخصية تعبر عن رؤيتهم ومواهبهم، وسط أجواء سادها التفاعل والابتكار.