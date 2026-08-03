تواصل شواطئ محافظة الإسكندرية استقبال آلاف المواطنين والزائرين بالتزامن مع ذروة موسم الصيف، وسط أجواء صيفية معتدلة نسبيا مقارنة بعدد من المحافظات، ما جعل المدينة الساحلية الوجهة المفضلة للهاربين من ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان اليوم، أن المحافظة تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، مع طقس صيفي حار نهارا ومعتدل ليلا، تصاحبه نسمات البحر التي تسهم في تلطيف الأجواء، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال على الشواطئ والمتنزهات والكورنيش.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة حالة البحر ونسب الإشغال بالشواطئ، مع رفع الرايات وفقًا لحالة الأمواج حفاظا على سلامة الرواد، والتأكيد على التزام فرق الإنقاذ والمراقبين بالتواجد الكامل على امتداد الشواطئ.

ولفتت إلى أن الأجهزة التنفيذية كثفت أعمال النظافة ورفع المخلفات، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة للمصطافين، والتأكد من توافر دورات المياه وغرف خلع الملابس ومنافذ الإسعاف، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة لقضاء يوم ترفيهي.

ودعت محافظة الإسكندرية المواطنين إلى متابعة تعليمات المنقذين والالتزام بالرايات المرفوعة على الشواطئ، وعدم النزول إلى المياه في حالة رفع الراية الحمراء، حفاظا على سلامتهم، مع الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو مخالفات من خلال الجهات المختصة.

وأكدت المحافظة علي تواصل رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية طوال موسم الصيف، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزائرين، والحفاظ على سلامة المصطافين، بما يعكس مكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المقاصد السياحية الساحلية في مصر.

وشهد كورنيش الإسكندرية والمناطق السياحية إقبالًا ملحوظا من الأسر والزائرين، الذين حرصوا على الاستمتاع بالأجواء البحرية، بينما استقبلت الشواطئ أعدادا كبيرة منذ الساعات الأولى من الصباح، خاصة في الشواطئ المجانية والخدمة العامة.