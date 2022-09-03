الأسر الكبيرة في ألمانيا تطالب بمزيد من الدعم لمواجهة تكاليف الطاقة

طالب الاتحاد الألماني للأسر الكبيرة الحكومة الألمانية بتقديم المزيد من الدعم لتخفيف "الأعباء المالية الهائلة" التي تتكبدها حاليا الأسر التي لديها العديد من الأطفال.

وذكر الاتحاد في مدينة مونشنجلادباخ الألمانية، اليوم السبت، أن من الضروري منح الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر دعم بقيمة 100 يورو على مدار عامين لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة.

وقالت رئيسة الاتحاد، إليزابيت مولر: "هناك حاجة لحل قصير الأجل للمدفوعات اللاحقة للطاقة وزيادة كبيرة في معونات الطفل على المدى الطويل، مع أخذ عدد الأطفال في الاعتبار.. هناك فارق واضح بين إنجاب طفل واحد أو ثلاثة".

وذكرت مولر أن مبلغ الدعم الحالي لا يواكب الارتفاع الحاد في تكاليف السكن والمعيشة، مضيفة أن العديد من العائلات وصلت حاليا إلى حدودها المالية، كما تسببت الزيادة الهائلة في الأسعار في "مخاوف وجودية" بين الأسر الكبيرة.

ويعتزم رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اليوم السبت، مناقشة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ضوء ارتفاع الأسعار. ومن بين الإجراءات المطروحة للنقاش، توجيه دعم مستهدف للمتقاعدين والطلاب وإجراء تخفيضات ضريبية بالإضافة إلى خفض أسعار تذاكر النقل العام.