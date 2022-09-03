التنمية المحلية تتابع قافلة كبرى محملة بالمواد الغذائية في البحيرة

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تابعت وزارة التنمية المحلية، إطلاق محافظة البحيرة قافلة كبرى تضم أكثر من 40 سيارة محملة بالمواد الغذائية، تحت شعار (معًا ضد الغلاء)، بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20%.

وتفقدت نائب محافظ البحيرة، نهال بلبع، تلك القوافل قبل انطلاقها من أمام ديوان عام المحافظة بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين.

وتضم القوافل 41 سيارة تشمل مختلف السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وبنسب تخفيض ٢٠% والتي ستجوب مختلف القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى ٣ سيارات لاسطوانات البوتاجاز للتوزيع بسعر المستودع سعة كل سيارة ٢٠٠ اسطوانة.

وأكدت "بلبع" حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ المزيد من المبادرات والتي توفر سلعا غذائية ولحوما وأسماك ودواجن بأسعار مدعمة، بهدف تقديم سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

وأشارت إلى التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

ووجهت بتكثيف الحملات الرقابية التموينية والبيطرية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار، وإحكام السيطرة على الأسواق ضمن جهود الدولة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق.