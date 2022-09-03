وزير التعليم العالي: مستعدون للمشاركة في قمة المناخ بتطبيقات تكنولوجية مبتكرة

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الوزارة قامت بحشد الجهود الوطنية في مجال البحث العلمي والابتكار استعدادا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 لتقديم حلول علمية تطبيقية وتكنولوجية مبتكرة، لمعاونة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في ظل تحديات التغيرات المناخية.

وأشار عاشور، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى أنه يجري حاليا الاستعداد لتنظيم فعالية (يوم العلم) التي تقام على هامش أعمال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ويتم التنسيق حاليا مع جميع الجهات المعنية في الدولة لإنجاحها.

وأكد وزير التعليم العالي أنه تم إدراج تأثير التغير المناخي في أنشطة التعليم الجامعي، وإقامة المسابقات بين الطلاب؛ للتعرف على أفكارهم في إيجاد حلول لتأثير التغيرات المناخية على مصر، ودعم مبادرات وأطروحات الطلاب في مجال البيئة.

وكشف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمشاركة في قمة المناخ، حيث تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتولى تنسيق الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية وتنسيق وتكامل الجهود للمشاركة في مؤتمر المناخ، وتضم تلك المجموعة في عضويتها الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المُستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثلين عن الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمراكز والهيئات البحثية وأمناء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والمراكز البحثية.

وبالنسبة لفعاليات (يوم العلم)، أوضح رئيس الأكاديمية أنه تم اقتراح أجندة عمل للمشاركة في فعاليات هذا اليوم حيث تتضمن مجموعة من الفعاليات في المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء بالمؤتمر، بمشاركة الخبراء والمتخصصين والباحثين، والمجتمع المدني.

وأضاف أنه سيتم عرض جميع الابتكارات والاختراعات المصرية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية عن التكنولوجيا الخضراء، إلى جانب تنظيم فعاليات بحضور علماء حاصلين على جوائز نوبل وناشطين دوليين في المناخ، وممثلي المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإضافة إلى علماء مصريين دوليين.