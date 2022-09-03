مدبولي حول انضمامه للمنتخب: لم أتوقع اختياري وأشكر فيتوريا على الثقة

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أبدى أحمد مدبولي صانع ألعاب فريق الإسماعيلي، سعادته الغامرة بالانضمام ضمن صفوف منتخب مصر الأول خلال المعسكر المقرر خلال سبتمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد قرر ضم باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي وأحمد مدبولي ثلاثي الإسماعيلي إلى معسكره المقبل الذي سيقام خلال الفترة من 13 حتى 27 سبتمبر الجاري ويتخلله مباراتان وديتان.

وقال مدبولي: «أشكر الجهاز الفني للمنتخب على ثقتهم في قدراتي وأعدهم بأني سأقاتل من أجل إثبات جدارتي في اللعب باسم منتخب بلادي في المحافل الدولية».

وواصل: «سعادتي باتت مضاعفة بانضمام زملائي بالفريق باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي وكنت أتمنى تواجد لاعبين آخرين من الفريق يستحقون التواجد بعد الأداء المميز الذي قدموه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة لكن أعتقد أنهم سيكون لهم مقاعد خلال الفترات المقبلة».

واستكمل حديثه: «لم أتوقع استدعائي للمنتخب لكني أجتهد وأسعى لتقديم كل ما لدي من أجل المساهمة مع فريقي في حصد الانتصارات».

وأضاف: «شرف كبير يقاتل عليه كل لاعب من أجل نيله لتمثيل منتخب بلاده والتواجد مع كوكبة من أفضل اللاعبين».

وأتم كلماته: «أود أن أشكر الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل على ما قام به معنا خلال تلك الفترة الصعبة وأتمنى لهم مزيداً من التوفيق خلال الفترة المقبلة».