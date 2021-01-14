حامد وحجازي يقودان تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الاتفاق

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أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الاتفاق مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق الاتفاق نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الثامنة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وسيقود تشكيل العميد في مواجهة الاتفاق مساء اليوم، ثنائي منتخب مصر أحمد حجازي وطارق حامد.

وجاء تشكيل الاتحاد في مواجهة اليوم كما يلي:

جروهي في حراسة المرمى

الدفاع: أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد حجازي

خط الوسط: حمدان الشمراني، طارق حامد، برونو هنريكي، عبدالرحمن العبود

الهجوم: إيجور كورونادو، كوستا، رومارينيو.