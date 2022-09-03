أردوغان يبحث مع بوتين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.



جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين ، اليوم السبت، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.



وأوضح البيان أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية على رأسها شحن الحبوب والتطورات بشأن محطة زاباروجيا النووية.



وقال أردوغان إن تركيا يمكنها أن تلعب دورا "ميسرا" بشأن مسألة محطة زابوريجيا على غرار دورها في اتفاقية الحبوب.



كما أكد الرئيسان المضي قدما بشأن محطة "أق قويو" النووية التركية.