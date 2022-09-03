سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل شادي حسين وميسي للأهلي وموقفه من ضم كهربا

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أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، رحيل الثنائي شادي حسين ومصطفى ميسي، للنادي الأهلي، موضحًا اقتراب فريقه من التعاقد مع لاعب آخر من الأحمر.

قال سامي في تصريحات تلفزيونية: «رحيل مصطفى ميسي وشادي حسين لن يؤثر على الفريق وسيتم التدعيم ببدائل قوية في نفس المراكز، إن شاء الله صلاح محسن سينضم لسيراميكا كليوباترا، وأحمد ياسر ريان سيتألق معنا في الموسم الجديد وسيكون مختلفًا».

وأضاف: «لا أركز على أسماء اللاعبين، الأهم هو جودتهم وهذا الأمر يتم بالتواصل مع الإدارة وأنا أجهز لموسمين مقبلين».

وواصل: «أي لاعب الأهلي يعرضه سنتعاقد معه مثل محمد شكري الظهير الأيسر وأحمد رمضان بيكهام، ولم يتم المناقشة بشأن عمر السعيد».

وأكد: «لا أعلم أي شيء عن وجود بند بأحقية شراء الأهلي لـ أحمد ياسر ريان من سيراميكا كليوباترا».

وأتم: «كهربا لاعب جيد للغاية، ولو أصبح لاعبا حرا سأضمه من الغد، ولن يحتاج لفترة اعداد طويلة، وسيقدم أداء مميز مع سيراميكا كليوباترا».