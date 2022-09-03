حاملة طائرات بريطانية تعود إلى قاعدتها الرئيسية بعد تعرضها لعطل

تبحر حاملة الطائرات، التابعة للبحرية الملكية البريطانية "إتش.إم.إس برينس أوف ويلز" عائدة إلى قاعدتها الرئيسية، بعد حدوث عطل بها قبالة جزيرة "وايت".

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا"، اليوم السبت، إن السفينة الحربية، غادرت من قاعدة بورتسموث في 27 أغسطس الماضي، متوجهة إلى أمريكا في زيارات دبلوماسية وتدريبات، بما في ذلك تجارب طيران مع الطائرات "إف-35 بي لايتينج".

وأعلنت البحرية أمس الجمعة أن السفينة الشقيقة "إتش.إم.إس كوين اليزابيث"، سفينة الأسطول الرئيسية، ستبحر الأسبوع المقبل للقيام بمهام أمريكية.