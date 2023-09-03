وزير الخزانة البريطاني: الحكومة مازالت على المسار الصحيح للوفاء بتعهدها

ذكر وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، أن حكومة المملكة المتحدة مازالت تسير على المسار الصحيح للوفاء بتعهدها لتقليص التضخم القياسي إلى النصف هذا العام وسوف تفعل ما بوسعها لإصلاح المدارس المتداعية في البلاد.

وقال هانت في برنامج "صنداي مع لورا كوينسبيرج"، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إن الحكومة "تتخذ القرارات الصحيحة على المدى الطويل للاقتصاد البريطاني"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف هانت، "هذا ما نفعله ويمكننا أن نرى أن الخطة تعمل".

جاءت تصريحات هانت بعد نشر بيان قبل عودة البرلمان غدا الاثنين، قائلا إن الحكومة ستحقق هدفها لدفع معدل التضخم إلى حوالي 5%، بحلول نهاية العام.

ودفع ارتفاع أسعار المستهلكين بعد جائحة كوفيد، واندلاع الحرب في أوكرانيا معدل التضخم إلى أعلى مستوى له، منذ أربعة عقود، عند 11.1% العام الماضي.

كما تعهد رئيس الوزراء، ريشي سوناك بخفض التضخم إلى حوالي 5% هذا العام، وهو واحد من الوعود الرئيسية، التي قال إن الناخبين يتعين أن يحكموا، بموجبها على حكومته عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقرر أن تجرى، بحلول يناير 2025.

وأوضح هانت لـ"بي.بي.سي"، أن معدل التضخم حاليا هو 6.8%، وربما يكون هناك "تراجع" آخر قبل أن ينخفض إلى الهدف في نهاية العام.