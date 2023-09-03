العراق: السوداني يبحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني هاتفيا تداعيات أحداث كركوك

أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، محادثة هاتفية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لبحث تداعيات الأحداث في محافظة كركوك /250 كم شمالي بغداد /.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني وبرزاني بحثا خلال الاتصال الهاتفي "تكثيف العمل المتكامل من أجل تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها".

كما بحثا "بسط القانون من قبل القوات الأمنية من أجل استدامة السلم والحياة الطبيعية لأهالي محافظة كركوك" .

من جانب آخر، بحث السوداني خلال محادثة هاتفية منفصلة مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأوضاع في محافظة كركوك والتشديد على أهمية عدم إتاحة المجال أمام أي عناصر غير مسؤولة، تستهدف النسيج الاجتماعي المتجانس والمتآخي للمحافظة بعد أن شهدت هزيمة الإرهاب، وأثبت أهلها من كل أطياف الشعب العراقي أنها المدينة النموذج للتعايش السلمي والتآخي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه أعطى التوجيهات للجهات المتخصّصة بإجراء التحقيق لمعرفة من تسبب بوفاة أحد المواطنين وإصابة آخرين في كركوك.

وفرضت القوات الأمنية العراقية، مساء اليوم، السيطرة على محافظة كركوك بعد تطبيق إجراءات حظر التجوال إثر وقوع إضطرابات وإطلاق الرصاص وحرق عدد من السيارات، على خلفية قرار للحكومة العراقية بتسليم مبنى المقر المتقدم للعمليات المشتركة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني.