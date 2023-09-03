تقرير: وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى البحرين في زيارة رسمية

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غادر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، مطار ديفيد بن جوريون في تل أبيب، متجهاً إلى البحرين في زيارة رسمية.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان"، أن كوهين سيلتقي في المنامة مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني ومسئولين آخرين.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي رسمياً خلال الزيارة سفارة بلاده في المنامة، بحسب المصدر ذاته.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لكوهين إلى البحرين، التي سبق وأعلنت في يوليو الماضي تأجيل الزيارة التي كانت مقررة مطلع أغسطس الماضي.

وأرجعت البحرين تأجيل زيارة كوهين في حينها بأن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيكون في الخارج، بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سبب التأجيل هو اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى أواخر يوليو الماضي.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات البحرينية حول الزيارة.

ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات على اتفاقين لتطبيع العلاقات في سبتمبر 2020 برعاية أمريكية.