تايوان تستعد لإعصار «هايكوي»

جرى، اليوم الأحد، إلغاء ما يقرب من 250 رحلة جوية دولية ومحلية من تايوان، بينما تستعد الجزيرة لهبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة ناتجة عن اقتراب وصول إعصار "هايكوي".



وحث رئيس الوزراء التايواني، تشين شيان جين، اليوم الأحد، الحكومات المحلية على البقاء على اتصال وثيق مع الحكومة المركزية، لإدارة عملية الاستجابة للكوارث.



وقال تشين، إن مرور "هايكوي" سيزيد من خطر حدوث انهيارات أرضية في بعض المناطق.



وأوضح، أنه تم إجلاء 2868 فردا من السكان في المناطق المعرضة للخطر، وتم وضع 291 شخصا على الأقل في ملاجئ عامة.



وأكدت السلطات، أنه تم إلغاء أكثر من 221 رحلة طيران داخلية و25 رحلة دولية، كما تم تعليق خدمات العبارات التي تربط جزيرة تايوان بالجزر البحرية.



وبعد أن يمر "هايكوي" على تايوان، من المتوقع أن يدخل مضيق تايوان غدا الاثنين، ثم سيتحرك إلى الأجزاء الجنوبية من الصين.