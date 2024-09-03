وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تحيد نحو 400 عسكري أوكراني في كورسك خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حيدت نحو 400 عسكري أوكراني في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة: "صدت وحدات من قوات مجموعة الشمال"، بدعم من سلاح طيران ونيران المدفعية، 5 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية في اتجاه مناطق بوركي ومارييفكا وكاميشيفكا وتشيركاسك بوريشنوي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 25 قتيلا وجريحا، كما تم تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات.

وأضاف البيان: "نفذ الطيران العملياتي التكتيكي ضربات على المناطق التي تتركز فيها القوى العسكرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو 400 عسكري، و12 مركبة مدرعة، و3 مدافع، وراجمة صواريخ، ومحطة حرب إلكترونية، و12 سيارة، ووحدتين من المعدات الهندسية.

وأوضح البيان أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 9300 عسكري، و80 دبابة، و38 مركبة مشاة قتالية، و70 ناقلة جند مدرعة، و561 مركبة قتالية مصفحة، و273 سيارة، و68 مدفع ميدان، و20 راجمة صواريخ، و8 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، وسيارتين للنقل والتذخير، و7 رادارات مضادة للبطاريات.