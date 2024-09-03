مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن متظاهرين أضرموا النار قبالة وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

ويوم الأحد، انطلقت مظاهرات حاشدة في تل أبيب نظمها أهالي الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حماس فورا. وأحرق المتظاهرون الإطارات على طريق عام في تل أبيب مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى سريعة، بحسب "روسيا اليوم".

وأمس الاثنين، بدأ إضراب عمالي ليوم واحد، بعدما أعلنت عنه نقابة العمال الإسرائيلية (الهستدروت)، إثر انتشال جثامين 6 محتجزين من قطاع غزة، سعياً للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين من خلال إبرام اتفاق لوقف النار في القطاع.

وتشهد إسرائيل تحركات وتطورات متسارعة بعد إعلان جيش الاحتلال، أمس الأحد، استعادة جثامين 6 محتجزين من نفق في رفح جنوبي القطاع، في وقت دعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين "الجمهور للانضمام إلى تظاهرة حاشدة للمطالبة بوقف كامل للأنشطة في البلاد والتنفيذ الفوري لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن".