زيلينسكي: مقتل 41 على الأقل وإصابة 180 بجروح في هجوم صاروخي روسي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 180 آخرين بجروح في هجوم صاروخي روسي على مدينة بولتافا بوسط أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن صاروخين باليستيين استهدفا "معهدا تعليميا ومستشفى مجاورا له" في المنطقة.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الهجوم أسفر عن تدمير مبنى معهد الاتصالات.

وقال زيلينسكي "نواصل دعوة كل شخص في العالم لديه القدرة على وقف هذا الإرهاب: أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وصواريخ الآن، بدلا من بقائها في المخازن".

وأظهرت صور، لم يتم التحقق منها، تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، جثثا ملقاة أمام مبنى متعدد الطوابق وقد تضرر بشدة، وتردد أنه المعهد العسكري للاتصالات والمعلوماتية التابع لمعهد كييف للتكنولوجيا في مدينة بولتافا.

وقال وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إنه "تم إنقاذ 25 شخصا، على الأقل، من تحت الأنقاض. وفي المنطقة السكنية المجاورة، تحطمت النوافذ وتضررت الواجهات بسبب موجة الانفجار."

وذكرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن القصف الجوي وهجمات المدفعية من الجانب الروسى أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين في أماكن أخرى من البلاد.

وضربت قذائف مدينة زابوريجيا بعد زيارة لزيلينسكي إلى هناك مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وكتب الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف عبر تطبيق تليجرام أن إحدى الضحيتين صبي في الثامنة من عمره. وتضرر أحد المباني. والتقى زيلينسكي رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف على الجبهة قرب زابوريجيا أمس الاثنين.

وفي مدينة دنيبرو، لقي رجل حتفه وأصيب ستة آخرون جراء هجوم بصاروخ، وفقا للإدارة المحلية. وذكرت تقارير أن محطة للمحولات الكهربائية تعرضت للقصف في المنطقة.

وفي منطقة سومي شمال شرقي البلاد، تعرضت مواقع عديدة للقصف بقنابل انزلاقية روسية وقذائف مدفعية منذ أمس الاثنين، وأصيب ثلاثة أشخاص.

يشار إلى أن إمدادات القوات الأوكرانية خلال هجومها على منطقة كورسك الروسية تمر عبر سومي على الحدود مع روسيا.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 27 من 35 طائرة مسيرة روسية قتالية إيرانية الصنع في الليلة الماضية.