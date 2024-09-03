المنيا: ضبط 144 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية على المخابز والأسواق

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ضبط 144 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء، بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها؛ لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار يومين متتاليين.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين، وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وجميع الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار .

,وجه المحافظ، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم ضبط 100 مخالفة في مجال المخابز البلدية: "نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع – عدم وجود سجلات" .

وفي مجال الأسواق، تم ضبط 44 مخالفة ما بين: "عدم الإعلان عن الأسعار – بيع بأزيد – صلاحية منتهية – ذبح خارج المجازر - سلع مجهولة المصدر – عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينيين"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.