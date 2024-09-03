محافظ قنا يوجه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال جولته بفرشوط

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عددًا من القطاعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة فرشوط، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات، والتأكد من توافرها أمام المواطنين، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة والمكثفة على جميع القطاعات الخدمية.

واستهل محافظ قنا، جولته اليوم الثلاثاء، بتفقد المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل بالمركز، وكيفية حصول المواطن على الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور دون تزاحم.

كما تفقد "عبد الحليم"، مستشفى فرشوط المركزي، بطاقة 79 سريرًا؛ للاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى وحسن معاملتهم وأعمال النظافة داخل المستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 12 حضانة، ومعمل التحاليل الطبية، وقسم الأشعة، ووحدة الغسيل الكلوي.

وواصل محافظ قنا، جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لكوبري فرشوط العلوي، الذي يجرى تنفيذه بطول 570 مترًا تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد، موجها بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من المشروع، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

واختتم المحافظ جولته الميدانية، بتفقد مشروع سوق فرشوط النموذجي، والذي يضم 140 بايكة، وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار الأمثل للمنشآت والمواقع غير المستغلة بما يلبي احتياجات المواطنين، موجها بنقل كل بائعي الأسماك داخل السوق، والاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد محافظ قنا، استمرار المتابعة الميدانية، والجولات التفقدية لجميع القطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة، للتأكد من مدى جاهزيتها ومستوى الخدمات المقدمة بها.