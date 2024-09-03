مبيعات التجزئة للمواد الغذائية في ألمانيا تحقق رقما قياسيا عام 2023

حقق قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة في ألمانيا رقما قياسيا في المبيعات في عام 2023 وكسر حاجز 200 مليار يورو لأول مرة.

وبحسب بيانات معهد البحوث التجارية "إي إتش آي"، تمكن تجار التجزئة من زيادة إيراداتهم الاسمية بنسبة 5% تقريبا إلى 5ر204 مليار يورو.

ومع ذلك، فقد سجل التجار انخفاضا كبيرا بالقيمة الحقيقية - أي بعد احتساب زيادات الأسعار.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 12% العام الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي. ووفقا للمعهد، حققت أكبر الزيادات الاسمية في المبيعات شركات بيع المواد الغذائية منخفضة الأسعار مثل "ألدي" و"ليدل"، بزيادة قدرها 7% تقريبا. وقال ماركو أتسبرجر، الخبير لدى المعهد: "في ظل الوضع المتوتر اقتصاديا، يبدو أن الألمان يعتمدون على وعود الأسعار التي يقدمها هؤلاء التجار"، موضحا أن الأزمات المتعاقبة كان لها تأثير كبير على السلوك الشراء لدى المستهلكين.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، لم تزد المتاجر الكبيرة (السوبر ماركت) مبيعاتها الاسمية إلا بنسبة تزيد قليلا عن 4% عام 2023. وتشكل متاجر التخفيضات الحصة الأكبر من تجارة التجزئة للأغذية في ألمانيا بنسبة تبلغ نحو 46%، في حين تمثل سلاسل المتاجر الكبرى مثل "ريفه" و"إديكا" حوالي 42%.

وتذهب باقي النسبة إلى متاجر التسوق ومحلات البقالة الصغيرة. وبحسب المعهد، كان هناك نحو 36 ألفا و858 محل بقالة على مستوى ألمانيا العام الماضي، بتراجع قدره 5% مقارنة بعام 2013. ويوجد حاليا حوالي 16 ألف متجر تخفيضات وأكثر من 12 ألفا و200 متجر كبير (سوبر ماركت).