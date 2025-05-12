قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، إعفاء وسام المرايدي والي بن عروس جنوب تونس العاصمة إثر رصد "إخلالات"، جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، الاثنين، اطلعت عليه الأناضول.

وقالت الرئاسة التونسية: "على إثر زيارة غير مُعلنة مساء الأحد إلى عدد من مناطق ولاية بن عروس واطلاعه على العديد من الإخلالات بها، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء وسام المرايدي من مهامه على رأس ولاية بن عروس".

وكشفت عن تكليف عبدالحميد بوقديدة خلفا للوالي المعفى.

ولم توضح الرئاسة التونسية طبيعة "الإخلالات" التي تم تسجيلها في ولاية بن عروس.

وفي سبتمبر الماضي، غيّر "سعيد"، 15 واليا قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية التي نظمت في أكتوبر الماضي، كما عيّن 9 ولاة جدد في ولايات لم يكن فيها ولاة منذ أشهر، وهي العاصمة تونس وأريانة وباجة والكاف (شمال) والقيروان (وسط) والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس (شرق).

ووفق التقسيم الإداري التونسي، تنقسم تونس إلى 24 ولاية موزعة على 5 أقاليم.