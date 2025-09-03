حماس: نكثف اتصالاتنا مع قادة المنطقة لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إن قيادة الحركة كثفت اتصالاتها مع القادة والمسئولين في المنطقة ضمن تحرك دبلوماسي واسع لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية والعمل على زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى التابعة للحركة، اليوم الأربعاء، أن حماس تبحث مع عدة دول سبل التعامل مع جرائم الاحتلال في ظل رفض حكومة اليمين المتطرف التعامل مع مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه الحركة والفصائل في القاهرة قبل نحو أسبوعين.

وذكر أنَّ المجلس القيادي للحركة يجري اتصالات مع قادة ونخب سياسية وحزبية لوضعهم أمام مسئولياتهم التاريخية.

وأضاف أن العلاقات العربية والإسلامية والدولية بالحركة ترسل مذكرات مفصلة للسفراء والمسئولين حول العالم لعرض جرائم الاحتلال وحرب التجويع والوضع الميداني وخلاصة المفاوضات غير المباشرة بوساطة مصرية وقطرية.

وذكر النونو، أن مكتب العلاقات الوطنية يعمل على توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة المشهد الراهن.

كما صرح بأن المجازر الإسرائيلية متواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وآخرها مجزرة خان يونس بالإضافة للمجازر بحق الصحفيين، لافتًا كذلك إلى أن ما يجري في الضفة الغربية لا يقل كارثية عما يجري في غزة.

وشدد على أن مخططات رئيس الوزراء الفلسطيني بنيامين نتنياهو تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية.