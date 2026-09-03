الصحة تعلن نتائج حركة تكليف الأطباء البشريين سبتمبر 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور نتيجة حركة تكليف الأطباء البشريين لشهر سبتمبر 2026، ونتيجة تظلمات حركة نيابات مايو 2026، في إطار حرص الوزارة على إجراء حركات التكليف والنيابات في مواعيدها المحددة، بما يضمن حقوق أعضاء المهن الطبية ويساعدهم على استكمال إجراءاتهم في التوقيتات المقررة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن انتظام هذه الحركات يمثل أولوية للوزارة، بهدف ضمان استقرار المسار المهني لأعضاء المهن الطبية، مع مراعاة احتياجات المنشآت الصحية والتوزيع وفق القواعد المنظمة.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، أن إعلان حركة التكليف في سبتمبر يأتي تأكيدًا لحرص الوزارة على تنفيذ الحركات في مواعيدها وتطوير منظومة التكليف، بما يحقق التوازن بين رغبات الأطباء والاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، مع الاستماع إلى مطالبهم عبر القنوات الرسمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القطاع يواصل تنظيم الحركات وإتاحة آليات واضحة للتظلمات.

ودعا الأطباء المشمولين بحركة تكليف سبتمبر 2026 إلى سرعة التوجه إلى جهات التكليف لاستلام العمل واستكمال الإجراءات خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار التكليف.

كما دعا الأطباء المشمولين بنتيجة تظلمات نيابات مايو 2026 إلى استكمال إجراءاتهم وفق المواعيد والضوابط المعلنة.

وفي إطار التيسير على فنيي التمريض دفعة 2024، كشفت الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، عن مد فترة استلام العمل حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق في 3 سبتمبر 2026، على أن يكون يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 آخر موعد لتلقي طلبات التظلمات الخاصة بالدفعة، ويتم تقديمها في الإدارة العامة للتمريض بمقر وزارة الصحة والسكان بوسط البلد.

وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي لضمان حقوق أعضاء الفريق الطبي والتيسير عليهم، مع استمرارها في تطوير آليات العمل بما يخدم احتياجات المنظومة الصحية، معربة عن تقديرها للدور الذي يقوم به الأطباء وفنيو التمريض وجميع أعضاء الفريق الطبي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.