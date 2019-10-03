«الكفن» ينهي الخلاف بين عائلتي ربيع وعليوة في النخيلة بأسيوط

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نجحت لجنة المصالحات بالتنسيق مع مباحث مركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، في إنهاء خصومة ثارية بقرية النخيلة بين عائلتي ربيع وعليوة؛ وذلك وذلك في إطار تفعيل مبادرة "أسيوط بلا ثأر".

وقدن هشام عبدالشافي عليوة من عائلة عليوة، الكفن لولي الدم علاء حمدان عبدالعال من عائلة ربيع، وبحضور اللواء ياسر سكر نائب مدير أمن أسيوط لقطاع الجنوب والعميد محمود عيسي مأمور مركز أبوتيج.

وبدأت جلسة الصلح بالقران الكريم للشيخ يونس التركي، وتحدث عن العفو والتسامح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف وأن الدين الاسلامي امر بالتسامح والعفو والصلح بين المتخاصمين.

ترجع وقائع الخصومة منذ عامين عقب وقوع مشاجرة بين العائلتين بسبب لعب الأطفال؛ نتج عنها مقتل أحد أفراد عائلة ربيع وعقب تدخل أهل الخير وأعضاء لجنة المصالحات تم الصلح بين الطرفين وذلك بالسرادق المقام بمركز شباب النخيلة.

وتحدث الشيخ سيد عبدالعزيز امين عام بيت العائلة عن عواقب الخصومات على أبناء الصعيد، وأنها سبب في دمار البيوت، موضحًا أن العائلات التي خاضت الخصومات الثارية على مر السنوات تدمرت.