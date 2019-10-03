يتمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي وقوع فريقه في مجموعة واحدة عند إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا يوم 9 أكتوبر المقبل.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة (إم بي سي مصر) "أتمنى وقوع الزمالك معنا، سيزيد من قوة المجموعة وصعوبتها، ولكنه فأل حسن، لأنه كان معنا بنفس المجموعة في آخر بطولتين فاز بهما الأهلي".

وبسؤاله هل الزمالك المنافس الأول للأهلي على لقب دوري الأبطال، رد "على المستوى المحلي يمكن حصر المنافسة، أما على المستوى القاري فإن الدائرة أوسع والأمور ليست سهلة، لأن هناك أندية لها باع مثل الترجي والوداد ومازيمبي وصن داونز والزمالك، كلها أندية مرشحة بقوة للفوز باللقب".

وأضاف "مستعدون لأي فريق يقع معنا من التصنيفات الأخرى، لا يشغلنا إذا وقع معنا صن داونز، فإنه في التصنيف الثاني ومن الوارد مواجهته".

وكان صن داونز وراء خروج الأهلي من دور الثمانية لدوري الأبطال حيث هزمه بخماسية دون رد في جنوب إفريقيا، وفاز الأهلي إيابا بهدف دون رد في ملعب برج العرب.

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "أيا كان الفريق، دوري الأبطال هذا الموسم أصعب من الموسم الماضي، خاصة عند النظر للتصنيف الثالث والرابع ستجد أندية مثل فيتا كلوب والهلال السوداني".