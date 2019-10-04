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روسيا تشيد بعلاقاتها مع كوبا بعد تصعيد الضغط الأمريكي عليها

د ب أ
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 11:39 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 11:39 م

أكدت روسيا يوم الخميس حسن علاقاتها مع كوبا في وقت صعدت فيه الولايات المتحدة من الضغط عليها.

وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف خلال زيارة إلى هافانا: "أنا متأكد من أن علاقاتنا مع كوبا ينتظرها مستقبل باهر".

وأعلن الرئيس الكوبي ميجيل دياز- كانيل أنه سيسافر إلى موسكو في نهاية الشهر الجاري لإجراء محادثات مع نظيره فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة الأنباء الكوبية "ايه سي إن" أن الدولتين وقعتا اتفاقيات تعاون في مجالات تتضمن صيانة الطائرات، وتحديث السكك الحديدية وتدريب طواقم الجمارك.

وجاءت زيارة ميدفيديف في الوقت الذي زادت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العقوبات المفروضة على هافانا، بما في ذلك حظر دخول الرئيس السابق راؤول كاسترو إلى الولايات المتحدة، والحد من التحويلات المالية إلى كوبا.

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