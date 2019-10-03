محادثات بين أنقرة وأثينا وسط تزايد وصول المهاجرين إلى اليونان

أجرى وزراء أتراك ويونانيون محادثات في مدينة إسطنبول التركية اليوم الخميس، وسط زيادة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى اليونان قادمين من تركيا.

وتصدرت سياسات الهجرة المحادثات التي أجراها اليوم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووزير الهجرة اليوناني جيورجوس كوموتساكوس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية. وحضر المحادثات قائد خفر السواحل التركي.

ومن المقرر أن يصل إلى أنقرة في وقت لاحق اليوم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، دميتريس أفراموبولوس من أجل إجراء محادثات بشأن اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وضع اللاجئين في تركيا وجزر بحر إيجة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بمقتضى اتفاقية اللاجئين الموقعة مع أنقرة في عام 2015، بتقديم ستة مليارات يورو (58ر6 مليارات دولار) لتركيا، لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في البلاد.

وتم بالفعل تخصيص 8ر5 مليارات يورو، ووصل إجمالي ما تم تقديمه إلى مليارين و570 مليون يورو بنهاية سبتمبر الجاري.

وكانت الاتفاقية تهدف إلى تقديم العون لتركيا في استضافتها للاجئين السوريين، كما وافقت أنقرة على منع المهاجرين الذين يسعون إلى الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكثر من مرة بـ "فتح البوابات" والسماح للسوريين بمغادرة بلاده إلى دول الاتحاد، وقال إن أنقرة لا تستطيع تحمل عبء استضافة اللاجئين بمفردها.

وتقول تركيا إنها تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، أكثر من أربعة ملايين لاجئ، بينهم حوالي 6ر3 ملايين سوري فروا من وجه القتال الدائر في بلادهم.

وحذر وزير الهجرة اليوناني كوموتساكوس الشهر الماضي من تزايد أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى بلاده من تركيا، مستشهدا بازدحام الجزر اليونانية.

ويستخدم المهاجرون طريقا من شواطئ تركيا على بحر إيجة بهدف الوصول إلى الجزر اليونانية، كبوابة لأوروبا.

وقالت الحكومة اليونانية يوم الاثنين الماضي إنها تهدف إلى إعادة حوالي عشرة آلاف مهاجر إلى تركيا بنهاية عام 2020.

وفي إطار متصل، يتوجه وزير الداخلية الألماني زيهوفر إلى أثينا غدا الجمعة، لإجراء محادثات مع ساسة يونانيين. ويرافق زيهوفر في زيارته نظيره الفرنسي، كريستوف كاستانير، والمفوض الأوروبي أفراموبولوس.