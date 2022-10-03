المبعوث الأممي لليمن يدعو الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدوء والامتناع عن تصعيد العنف

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، كافة الأطراف اليمنية إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح المسؤول الأممي أن اليمنيين يحتاجون إلى إنهاء النزاع من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية متفاوض عليها، مؤكدا أنه سيواصل جهوده الحثيثة للانخراط مع الأطراف بُغية التوصل وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بشأن الوسيلة للمضي قدما.



وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق مع الأطراف اليمنية بشأن تمديد الهدنة التي أبرمت في 2 أبريل الماضي.. مثمنا موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي.



وكان المبعوث الخاص قد قدم مقترحاً إلى الأطراف في الأول من أكتوبر لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الستة أشهر الماضية.



وتضمن مقترح "هانس جروندبرج" الجديد: دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية؛ وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى؛ وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من والى مطار صنعاء؛ ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحُديدة دون عوائق؛ وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، والشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة، وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة.