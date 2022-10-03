استطلاع: 83% من الأوكرانيين يؤيدون الانضمام إلى الناتو

قالت شركة لاستطلاعات الرأي مقرها كييف، اليون الاثنين، إن نسبة قياسية من الأوكرانيين تبلغ 83% تود انضمام الدولة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرة إلى مسح أُجري بعد تقديم كييف طلب انضمام إلى الحلف.

وأجرت مجموعة "ريتنج" الاستطلاع يومي الأول والثاني من أكتوبر الجاري، بمشاركة 2000 شخص بعد إعلان الرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي، الجمعة الماضية، أن أوكرانيا ستتقدم بطلب معجل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت المجموعة إن نسبة المؤيدين للانضمام إلى حلف الأطلسي كانت أكبر نسبة سجلها استطلاع في أوكرانيا. وقال 4% فقط من السكان إنهم سيصوتون ضد الانضمام إلى التكتل، بينما قال 9 % إنهم لن يصوتوا.

وعلى النقيض، عبر 55 % في نوفمبر الماضي، عن التأييد للانضمام إلى التكتل، مما يوضح مدى التغير الكبير في الرأي العام حول مسألة الانضمام للحلف منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وعارضت روسيا بشدة لسنوات توسع الحلف، الذي ترى أنه تهديد أمني.