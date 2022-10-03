 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 5:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 5:10 ص

تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى أقل من 20 ألف حالة إصابة بعد أن ظلت عند ذلك المستوى على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت كوريا الجنوبية 12 ألفا و 150 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 132 إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و831 ألفا و 761 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و 509 وفيات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 361 مريضا، بارتفاع ثمان حالات عن حصيلة أمس.

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