تحرير 418 محاضر تموينية خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية حملات تفتيشية على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز ومحلات بيع وتصنيع اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة المنوفية، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الحملات أسفرت عن تحرير 418 محضرا تموينيا متنوعا ما بين 190 محضر مخالفات مخابز و 228 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أشار عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح بمركز الباجور ضد صاحب مخزن لتجارة المواد الغذائية لتجميعه كمية قدرها 3 أطنان أرز ، 2 طن سكر حر، 1,5 طن مكرونة، 600 عبوة بيروسول، 600 كيلوجرام جبنة بدون مستندات مجهولة المصدر.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير أيضا محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بناحية ميت خلف لحوزته كمية قدرها 4 أطنان نخالة بدون مستندات مجهولة المصدر ، وكذا تحرير محضر جنح مركز السادات ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية لحيازته كمية قدرها 100 طن زيتون مخللات تحت التصنيع بدون مستندات مجهول المصدر.

فيما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة الأدخنة والسجائر بمركزي شبين وقويسنا، بحوزتهم 550 علبة سجائر محلية الصنع بهدف الحجب وبدون مستندات ومجهولة المصدر.