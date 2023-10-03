الإسماعيلي يخسر جهود 5 لاعبين أمام الأهلي

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يواصل فريق الإسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، تحضيراته الجدية للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري العام للموسم الجديد 2023-2024.

وتقام المباراة على ستاد برج العرب في الإسكندرية، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

وتأكد غياب 5 لاعبين عن الإسماعيلي في مباراة الأهلي وهم أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار لإصابات متنوعة.

وحقق الإسماعيلي بداية سيئة في انطلاقة الدوري بخسارة أمام فريق زد الصاعد حديثا للمسابقة 1-0، قبل أن يصحح الدراويش أوضاعهم بتحقيق فوز مستحق على الاتحاد السكندري 3-1 في الجولة الثانية من البطولة.