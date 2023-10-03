أفادت صحيفة تليجراف، بأنه من المقرر أنه يعلن وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي، اليوم الثلاثاء، منع النساء المتحولات من دخول أجنحة المستشفيات النسائية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه بموجب قرار الوزير، سيتم منع النساء المتحولات (الرجال البيولوجيين) من دخول أجنحة المستشفيات النسائية بموجب خطط وزير الصحة لاستعادة الفطرة السليمة إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وذلك استجابة للقلق المتزايد في الخدمة الصحية الذي أدى إلى تهميش حقوق المرأة بشكل متزايد.

وستمنح التغييرات الرجال والنساء الحق في الحصول على الرعاية في أجنحة يتقاسمها فقط أشخاص من جنسهم البيولوجي، والحصول على رعاية خدمات الرعاية الحميمة (مثل المساعدة على الاستحمام) من قبل الأشخاص من نفس الجنس.

وقال باركلي إن الخطة ستعني عودة نهج المنطق السليم تجاه الجنس والمساواة، ما يضمن حماية كرامة المرأة وسماع أصواتها.

وسيعلن باركلي أيضا عن عودة اللغة المخصصة للجنس إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية بعد حذف الإشارات إلى النساء من النصائح المتعلقة بانقطاع الطمث وأمراض مثل سرطان عنق الرحم والمبيض.

وتأتي هذه المقترحات في أعقاب مخاوف المرضى والموظفين بشأن السماح للرجال البيولوجيين بالدخول إلى أجنحة مستشفى النساء.

وفي عام 2021، قالت إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه يمكن وضع المرضى المتحولين جنسيا في أجنحة أحادية الجنس على أساس الجنس الذي يعرفون عن أنفسهم به.