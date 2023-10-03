الجيش السوري يعلن استهدافه مواقع فصائل المعارضة الموالية لتركياغ

أعلن الجيش السوري تدمير مقرات لمسلحي المعارضة الموالية لتركيا وقتل عدد منهم وتدمير طائرتين مسيرتين اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)نسخة منه، "في إطار عمليات رصد ومتابعة تحركات المجموعات الإرهابية المسلحة والرد على إعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري في ريفي حماة وإدلب، نفذت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على هذا الاتجاه استهدافات مركزة لمقرات الإرهابيين وتحصيناتهم ومرابض مدفعيتهم، ما أدى إلى تدمير تلك المقرات والتحصينات إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون ومقتل وجرح عدد من الإرهابيين المنتمين لتنظيم أنصار التوحيد الإرهابي، وعرف من الإرهابيين القتلى: الإرهابي مصباح عثمان والإرهابي مفيد بيوش".

وأضاف البيان "تم تدمير وإسقاط مسيرتين للتنظيمات الإرهابية في ريف حلب الشمالي كانت تحاول استهداف مواقع قواتنا في المنطقة المذكورة".

وتشهد خطوط التماس في محافظات حلب وإدلب وحماة وشمال البلاد وغربها استهدافات يومية بين القوات الحكومية مسلحي المعارضة إضافة إلى عمليات تسلل وقصف جوي ومدفعي.