 يحيى الدرع يقود فيزبريم للتتويج ببطولة العالم للأندية لكرة اليد - بوابة الشروق
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يحيى الدرع يقود فيزبريم للتتويج ببطولة العالم للأندية لكرة اليد

محمد جلال
نشر في: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الخميس 3 أكتوبر 2024 - 10:04 م

قاد يحيى الدرع، لاعب فريق فيزبريم للتتويج ببطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز على فريق ماجديبورج بنتيجة 34-33  في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بتقدم فريق ماجديبورج الألماني على فيزبريم المجري بفارق هدف بنتيجة 14-13، في حين عدل فريق يحيى الدرع النتيجة في الشوط الثاني بنتيجة 28-28.

وفي الأشواط الإضافية، نجح فريق فيزبريم المجري في حسم المباراة والتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2024 بنتيجة 34-33.

وبهذه النتيجة يتوج فريق فيزبريم المجري بلقب كأس العالم للأندية لكرة اليد، بينما حصد ماجديبورج الألماني المركز الثاني.


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