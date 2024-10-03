النفط يقفز 4% مع زيادة حدة الحرب في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، وسط مخاوف المستثمرين من أن اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تعطل إمدادات الخام من المنطقة.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار أي 3.82‭‭% إلى 76.72 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.85 دولار أي 4.07%؜ إلى 72.95 دولار.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل خلال الجلسة بحسب وكالة رويترز.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت مستوى مرتفعا خلال اليوم عند 77.65 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ 30 أغسطس الماضي. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ذروة خلال الجلسة عند 73.95 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في شهر.

وتتزايد مخاوف السوق نتيجة احتمال استهداف إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، مما يثير احتمال رد إيران على ذلك.

وقال المحلل آشلي كيلتي من بانمور جوردون، إن هناك مخاوف من أن مثل هذا التصعيد قد يدفع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز أو مهاجمة البنية التحتية السعودية، كما فعلت في عام 2019.

والمضيق نقطة لوجستية رئيسية يمر عبرها خمس إمدادات النفط اليومية.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز اليوم الخميس، إن وزراء من دول الخليج وإيران يشاركون في اجتماع للدول الآسيوية تستضيفه قطر ناقشوا خفض التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران.

قال مصدران لرويترز، إن دول الخليج سعت إلى طمأنة طهران بشأن حيادها في الصراع بين إيران وإسرائيل وسط مخاوف من أن تصعيدا أوسع نطاقا للعنف قد يهدد منشآت النفط.

ومما أدى إلى الحد من مكاسب النفط اليوم الخميس، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في لبيبا في بيان على صفحتها على فيسبوك إنها رفعت حالة القوة القاهرة في جميع حقول النفط والموانئ الليبية مما قد ينهي أزمة أدت إلى تقليص إنتاج النفط كثيرا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.9 مليون برميل إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره 1.3 مليون برميل.