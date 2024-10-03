كيف تلعب سويسرا دورا محوريا بين إيران وأمريكا؟

أطلقت إيران ما يزيد على 200 صاروخ على إسرائيل، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي، إن الهجوم يخدم الاستقرار في المنطقة ويعيد إليى طهران الردع الجيوسياسي.

وأضاف أن "هناك احتمال لاستمرار المواجهة مع إسرائيل في الأيام المقبلة وقواتنا على أهبة الاستعداد".

وتابع عراقجي أنه بعد الهجوم على إسرائيل ليلة الثلاثاء، حذرت إيران واشنطن "عبر سويسرا" بعدم التدخل، فما الدور الذي تلعبه سويسرا؟

* لماذ سويسرا؟

تعتبر سويسرا راعية المصالح الأمريكية في إيران، وقد سبق وتواصلت إيران معها في ظروف عدة تتعلق بالأمن الإيراني الخارجي والعمليات العسكرية خارجها.

* محطات بين الثلاثي

توتر وتراجع للوساطة السويسرية

في أبريل الماضي، قالت صحيفة "سويس انفو" إنه على الرغم من تمتع سويسرا بتفويض لحماية المصالح الأمريكية في إيران، فإنها تفتقر إلى النفوذ الكافي لتهدئة التوترات في المنطقة.

يأتي ذلك بعدما أدى الهجوم الإيراني غير المسبوق بطائرات بدون طيار وبصواريخ على إسرائيل آنذاك، ردا على هجوم إسرائيلي سابق على مجمّع للسفارة الإيرانية في سوريا، إلى تصاعد التوتّرإلى مستوى جديد في منطقة الشرق الأوسط.

وقتها قالت إيران إنها أرسلت إلى البلدان المجاورة مثل تركيا والعراق والأردن، وكذلك الولايات المتحدة، إشعارا قبل 72 ساعة من شن الضربات، لكن مع ذلك، تدّعي واشنطن أنها لم تبلّغ بذلك إلا من خلال سويسرا (التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران)، عندما كانت طهران توجّه الضربات بالفعل.

وجاء في رد المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، عبر البريد الإلكتروني، أنّ "الوزارة لا تعلّق على الأنشطة ذات العلاقة بتفويضات حماية المصالح".

سويسرا وإدانة الهجمات الإيرانية المنسقة ضد إسرائيل

في أبريل الماضي، نشرت وزارة الخارجية السويسرية تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا) جاء فيها: “تدين سويسرا بشدة الهجمات المنسّقة من إيران ضد إسرائيل. ويزيد هذا الهجوم المخاطر المحدقة بالمنطقة بشكل كبير”.

2019.. إيران تبلغ سويسرا بوثائق غير قابلة للإنكار

في يونيو من العام 2019، أبلغت إيران عبر مساعد وزير خارجيتها للشئون السياسية عباس عراقجي سفير سويسرا في طهران احتجاج إيران الشديد على انتهاك واشنطن مجالها الجوي.

وقال عراقجي إن "هناك وثائق غير قابلة للإنكار حول وجود الطائرة الأمريكية المسيرة في أجواء إيران والحصول على قطع من هيكلها في المياه الإيرانية"، مطالبها باحترام سيادة إيران جوً وبحرا، مؤكدا أن طهران لا تريد الحرب في المنطقة ولكنها ستدافع عن أرضها وسيادتها.

2019.. إيران لا تريد الحرب مع أمريكا

في نفس الشهر من العام 2019، أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري أن طهران لا تريد حربا مع أمريكا، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وأضافت أن إيران أبلغت السفير السويسري أن أميركا ستكون مسئولة عن عواقب أي عمل عسكري ضد إيران.

* ماذا يحدث بين إسرائيل إيران؟

أمطرت إيران، إسرائيل بمثات الصواريخ، ليل الثلاثاء، ما دفع إسرائيل لفرضت حالة طوارئ استباقية من الدرجة الثانية في تل أبيب والقدس والوسط.

وأعلنت إيران أن الضربات جاءت ردا على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية، قيادي حركة حماس في غزة وحسن نصرالله الأمين العام لحزب الله في لبنان.

ورغم إعلان إيران أن الضربات حققت أهدافها، فإن الإعلان الإسرائيلي ما يزال يتكتم على الآثار التي نجمت عن الهجوم، حيث قال نتنياهو إن الهجوم الإيراني قد فشل.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي أعلن تضرر 100 منزل على الأقل بمدينة هود هشارون وسط إسرائيل بسبب الهجوم الإيراني.

فيما أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن إيران أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا خلال نصف ساعة، ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد ودفعت الملايين للملاجئ.