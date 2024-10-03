قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وشددت إجراءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة، بسبب الأعياد اليهودية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير أوقاف في الخليل غسان الرجبي، قوله إن "الاحتلال يغلق الحرم حتى الساعة العاشرة مساءً، إذ سيستبيحه المستعمرون لأداء طقوس دينية تلمودية ورقصات واحتفالات في انتهاك لحرمته".

وأضاف أن "الاحتلال أغلق البلدة القديمة، ومنع دخول موظفي الأوقاف والشئون الدينية إلى الحرم، حيث فرض حظرا للتجول على حارات جابر، والسلايمة، وواد الحصين، كما أبلغ جنود الاحتلال الأهالي أن هذا التضييق سيستمر إلى يوم الأحد المقبل".

وأشار الرجبي إلى أن "الأعياد اليهودية جزء من الإجراءات التهويدية للحرم الإبراهيمي وتعدٍ على حرمته، واعتداء على حقوق المسلمين في الوصول إلى أماكن عبادتهم"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"التدخل لحماية المقدسات".

ووفق الوكالة، "يمنع الاحتلال رفع أذان الفجر في المسجد الإبراهيمي لليوم الـ22 على التوالي"، مشيرة إلى أن "الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين في الصلاة فيه".