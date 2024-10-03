جيش الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا 15 هدفا لحزب الله خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن مهاجمة 15 هدفا لحزب الله في بيروت خلال الساعات الماضية.

وقال عبر حسابه بموقع "تويتر"، مساء اليوم، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ مواقع إنتاج أسلحة ومستودعات أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة بيروت، بناء على توجيه استخباري من هيئة الاستخبارات.

وأضاف أن الطائرات الحربية قصفت أيضا أهدافا تابعة لركن الاستخبارات في حزب الله، بما في ذلك مقرات قيادة وبنى تحتية أخرى.

وزعم اتخاذ خطوات لتقليص إصابة المدنيين قبل تنفيذ الغارات، شملت استخدام أنواع ذخيرة دقيقة واستطلاع جوي، متهما حزب الله بوضع مواقع إنتاج الأسلحة تحت المباني السكنية في بيروت، وتعريض المدنيين للخطر.