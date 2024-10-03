حزب الله يعلن التصدي لتقدم جنود إسرائيليين عند معبر حدودي جنوب لبنان

قال حزب الله اللبناني، إن عناصره تصدوا صباح اليوم الخميس، لمحاولة تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند معبر حدودي جنوب لبنان.

وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، أن «عناصر المقاومة الإسلامية تصدوا عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024، لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية».

وأشار إلى أن «التصدي يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين».

وفي بيان آخر، ذكر أن عناصره تصدوا عند الساعة (09:15) من صباح اليوم، تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

ولفت إلى أن عناصره استهدفوا عند الساعة (10:45) من صباح الخميس، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي بين شتولا والراهب بصلية صاروخية.



