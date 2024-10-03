أمين عام مساعد الجامعة العربية: سيناريوهات الاحتلال مكشوفة وعلينا جميعا إفشالها

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن «الجامعة تتضامن مع لبنان وحكومته وأهله بكل مكوناته بلا تمييز، وتقف صفًا واحدًا في مواجهة استهداف الدولة اللبنانية ومقدراتها وزرع بذور عدم الاستقرار».

وأضاف في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، صباح الخميس: «إن سيناريوهات الاحتلال مكشوفة، وأغراضه معروفة، وعلينا جميعًا الانتباه إليها، ومساعدة أهل لبنان في إفشالها».

وأشار إلى أن «السلم الأهلي أولوية قصوى يتعين على الجميع الاستمساك بها - مهما كانت الظروف»، مضيفًا: «ولن يعبر المجتمع اللبناني هذه الأزمة إلا بقوة نسيجه وتآزر مكوناته واستكمال مؤسساته».

ونوه أن «أهل لبنان عانوا لسنوات من أزمات متتالية»، قائلًا إنهم «يواجهون اليوم، تحديًا جديدًا خطيرًا».

واختتم: «هناك أكثر من مليون نازح، وفي مواجهة العدوان يجب أن تمتد كل يد في العالم لنجدة هذا البلد وأهله، ومساعدة الشعب الأبي على الصمود للخروج من المحنة أقوى مما كان».