أموريم: مانشستر يعيش ضغوطات كبيرة

يدخل مانشستر يونايتد مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل الضغوط الكبيرة التي يعيشها المدير الفني البرتغالي رويبن أموريم بسبب تذبذب نتائج الفريق منذ انطلاق الموسم.

المدرب البرتغالي شدد خلال المؤتمر الصحفي على أن الخصم لن يكون سهلاً، قائلاً: "سندرلاند فريق منظم، يمتلك 11 نقطة من 6 مباريات ويعتمد على خطة 4-3-3 بفاعلية كبيرة. لديهم ثقة عالية، بينما نحن تحت ضغط هائل، ما يجعل اللقاء معقدًا."

وأضاف أموريم أن أزمات يونايتد لا ترتبط بالخطط التكتيكية بقدر ما ترتبط بالتركيز داخل الملعب: "المشكلة في التنفيذ والالتزام بنفس الجهد كل أسبوع. حين نحقق ذلك تظهر قوتنا، وحين نفتقده نفشل في تحقيق النتائج."

ورغم أن يونايتد يملك رقمًا مميزًا بعدم الخسارة في آخر 24 مباراة بالدوري أمام الفرق الصاعدة حديثًا، فإن غياب الاستقرار في الأداء يجعله في مواجهة اختبار صعب أمام سندرلاند، الذي لم يلتقِ معه منذ عام 2017 عندما انتهت المواجهة بفوز "الشياطين الحمر" بثلاثية نظيفة.

أموريم وجّه أيضًا رسالة لأنصار النادي قائلاً:

"نحتاج إلى الصبر والثقة، الوقت الآن للعمل لا للحديث. علينا أن نُعيد الثقة للجماهير وأن نثبت قدرتنا على النهوض."