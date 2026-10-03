رئيس صن داونز: رفضت الإطاحة بكاردوسو بعد الهزيمة أمام بيراميدز

كشف تلهوبي موتسيبي، رئيس نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، أنه رفض فكرة الإطاحة بالبرتغالي ميجيل كاردوسو، المدير الفني للفريق، عقب الخسارة أمام بيراميدز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عام 2025، بعدما تعادل مع ماميلودي صنداونز بهدف لمثله في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، قبل أن يحقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 2-1.

وقال تلهوبي موتسيبي في تصريحات نقلتها صحيفة «كيك أوف» الجنوب أفريقية: «بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، كان العامل المهم هو شعوري، وهو أن أقول: هل يمكننا حقًا الاستغناء عن شخص ما في فترة قصيرة، في هذه الفترة المضطربة؟».

وأضاف: «لقد أوصلنا كاردوسو إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2025، وهو ما لم نبلغه منذ تسع سنوات.. هل نفرط في شخص سمح للاعبينا بالتعبير عن أنفسهم؟».

وتابع رئيس صنداونز: «لعب ميجيل بشجاعة كبيرة في كأس العالم للأندية 2025، رغم أننا كنا نمر بفترة صعبة.. كرة القدم رياضة قائمة على الشغف، وجميعنا في هذه اللعبة بدافع الشغف، ولكن من المهم أحيانًا أن ننأى بأنفسنا وننظر إلى الصورة الأوسع».

وأشاد موتسيبي بقرار الإبقاء على كاردوسو، مؤكدًا: «لو كنا تخلينا عنه في ذلك الوقت، فمن يدري إن كنا سنفوز بدوري أبطال أفريقيا 2026 أو كأس القارات الثلاث».

وأتم تصريحاته قائلًا: «ما كنت أؤمن به حينها هو أننا رأينا في كأس العالم للأندية عناصر أظهرت لنا جانبًا جديدًا من فريق ماميلودي صنداونز، جانبًا لم نكن نعرفه أو نجسده من قبل».

يُذكر أن البرتغالي ميجيل كاردوسو قاد ماميلودي صنداونز للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه خلال الموسم الماضي، بعدما تغلب على الجيش الملكي المغربي في النهائي، قبل أن يحصد كأس القارات الثلاث على حساب الأهلي السعودي.